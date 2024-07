Un gravissimo incidente stradale è avvenuto questa notte, poco prima dell’1, tra le vie di Monza, in Lombardia. Due automobili si sono scontrate con estrema violenza: sui mezzi viaggiavano un totale di 6 passeggeri. Tutti sono stati trasferiti in ospedale dalle ambulanze che hanno raggiunto il luogo dello schianto dopo la segnalazione al 118.

Incidente a Monza, schianto tra due auto nella notte: l’incidente

Al momento, non è ancora stata del tutto chiarita la dinamica dell’incidente che è avvenuto nella notte fra l’8 e il 9 luglio in via Borgazzi, a Monza. Dalle prime informazioni che arrivano, pare che due automobili si siano scontrate frontalmente, forse per una distrazione da parte di uno dei conducenti. Sui due veicoli erano presenti 6 persone: 5 uomini tra i 21 e i 43 anni e una ragazzina di 19.

Incidente a Monza, schianto tra due auto nella notte: i soccorsi

Dopo pochi minuti, sul luogo dello scontro si sono presentate quattro ambulanze. Gli uomini del 118 si sono occupati di verificare sul posto le condizioni di salute di ciascuno dei feriti e successivamente, utilizzando i mezzi a loro disposizione, hanno trasferito i feriti al Policlinico e al San Gerardo, a Sesto San Giovanni e a Cinisello Balsamo. Nessuno di loro, fortunatamente, ha subito delle lesioni troppo gravi: tutti e 6 i passeggeri delle auto sono entrati negli ospedali con codice giallo.