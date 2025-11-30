Incidente a Nole Canavese: una donna si spara durante una lite

Una donna di 38 anni ha subito un grave incidente a Nole Canavese, dove si è sparata durante una lite.

Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Nole Canavese, situata in provincia di Torino, nella tarda giornata di sabato. Una donna di 38 anni è stata soccorsa in stato critico dopo essersi inflitta un colpo d’arma da fuoco alla testa. L’incidente è avvenuto in strada, proprio sotto gli occhi del suo compagno, il quale ha immediatamente allertato i soccorsi.

Il personale del 118 è giunto rapidamente sul posto verso le 17:30, trovando la donna a terra in condizioni preoccupanti. Il suo trasporto all’ospedale di Ciriè è avvenuto in codice rosso, evidenziando la gravità della situazione. Secondo le prime informazioni raccolte, il proiettile l’avrebbe colpita marginalmente al capo, lasciandola semicosciente.

Dettagli dell’accaduto

Le prime ricostruzioni degli eventi indicano che la donna avrebbe puntato un’arma da fuoco alla propria testa, decidendo di premere il grilletto a seguito di un litigio acceso con il convivente. Questo scontro, che si è svolto all’interno della loro abitazione, ha preceduto la drammatica scena in strada. Il compagno, presente al momento della tragedia, ha assistito impotente al gesto della donna.

Intervento delle autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Venaria Reale, che stanno attualmente conducendo le indagini per chiarire la dinamica esatta di quanto accaduto. La Procura di Ivrea coordina le operazioni di accertamento, cercando di ricostruire le motivazioni che hanno portato a questo gesto estremo.

Contesto e implicazioni

Questo tragico evento è solo l’ultimo di una serie di episodi simili che mettono in luce una problematica sociale crescente: l’emergenza legata alla salute mentale e alla violenza domestica. La pistola utilizzata dalla donna, secondo le informazioni preliminari, apparteneva a un familiare defunto, sollevando interrogativi sulla disponibilità di armi all’interno delle abitazioni e sul contesto in cui si sviluppano tali conflitti.

La comunità di Nole Canavese è stata profondamente colpita da questo avvenimento. Le reazioni sui social media e tra i residenti riflettono una preoccupazione diffusa per il benessere psicologico delle persone e la necessità di interventi mirati per prevenire tali drammi. Le istituzioni sono chiamate a riflettere su come affrontare la questione della violenza nelle relazioni e della salute mentale, per evitare che simili tragedie possano ripetersi in futuro.