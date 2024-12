Incidente a Selvino: donna colpita da bob guidato da un bambino

Una donna di 41 anni è stata travolta da un bob in un'area non attrezzata a Selvino.

Un incidente inaspettato

Un tragico episodio ha scosso la tranquilla località di Selvino, in provincia di Bergamo, dove una donna di 41 anni è stata coinvolta in un incidente mentre si trovava in un’area non attrezzata per la pratica di sport invernali. La vittima, originaria di San Donato Milanese, è stata travolta da un bob guidato da un bambino, che dopo l’incidente si è allontanato senza lasciare traccia. L’episodio è avvenuto in corso Monte Rosa, una zona frequentata da famiglie e bambini, ma non ufficialmente designata per la discesa con bob e slittini.

Le conseguenze dell’incidente

La donna, dopo essere caduta a terra, ha sbattuto la testa e ha perso i sensi. Immediati sono stati i soccorsi, con il personale del 118 che ha prontamente trasportato la vittima all’ospedale San Raffaele di Milano in codice giallo, segno che le sue condizioni, sebbene serie, non erano critiche. La rapidità dell’intervento ha permesso di evitare conseguenze potenzialmente più gravi, ma la situazione rimane comunque preoccupante. I carabinieri sono stati allertati per indagare sull’accaduto e cercare di rintracciare il bambino alla guida del bob, ma finora senza successo.

La ricerca del responsabile

Le autorità stanno ora cercando di ottenere informazioni utili per identificare il giovane conducente del bob e la sua famiglia. Purtroppo, i testimoni presenti al momento dell’incidente non sono stati in grado di fornire dettagli significativi, rendendo la situazione ancora più complessa. La mancanza di una descrizione chiara del “pirata” della neve ha complicato le indagini, lasciando la comunità locale in attesa di risposte. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza delle aree non attrezzate per la pratica di sport invernali e sulla necessità di una maggiore vigilanza per prevenire incidenti simili in futuro.