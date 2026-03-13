Incidente aereo in Iraq: KC-135 si schianta durante operazioni, indagini in corso

Un aereo da rifornimento KC-135 si è schiantato in Iraq occidentale durante l'operazione 'Epic Fury'. Il Comando Centrale (Centcom) ha escluso fuoco ostile o amico: le operazioni di soccorso e le indagini proseguono mentre la crisi regionale alimenta timori sul petrolio

L’incidente di un KC-135 Stratotanker dell’aeronautica statunitense nel territorio dell’Iraq occidentale ha riacceso preoccupazioni già elevate nella regione. Il Comando Centrale degli USA (Centcom) ha reso noto che due velivoli sono rimasti coinvolti: uno è precipitato, l’altro è atterrato in sicurezza. Nel comunicato si specifica che l’evento è avvenuto nello spazio aereo amico nel corso dell’operazione ‘Epic Fury’ e che, al momento, l’incidente non è stato attribuito a fuoco ostile o a fuoco amico. Le operazioni di soccorso sono in corso e informazioni su vittime o feriti non sono state ancora ufficializzate.

Secondo fonti citate dalla stampa internazionale, sul velivolo precipitato si trovavano almeno cinque membri dell’equipaggio, mentre il secondo KC-135 ha raggiunto una pista sicura. Il ruolo di questi aerei è fondamentale per il rifornimento in volo, una capacità che estende il raggio operativo delle forze aeree. In un quadro geopolitico già segnato da scambi di attacchi e minacce, l’episodio assume una doppia valenza: da un lato una questione tecnica e operativa, dall’altro un possibile elemento di contesto nelle tensioni tra Stati Uniti, Iran e i loro alleati nella regione.

I fatti essenziali sull’incidente

Il primo elemento da chiarire riguarda la dinamica: il Centcom ha confermato che due velivoli sono stati coinvolti e che il luogo dell’impatto è l’Iraq occidentale, rifiutando l’ipotesi iniziale di attacco esterno. L’uso dell’espressione spazio aereo amico indica che le operazioni si svolgevano in uno spazio controllato da forze alleate o partner. Le autorità militari hanno sottolineato che le operazioni di soccorso sono attive, mentre l’indagine tecnica cercherà di determinare cause meccaniche, errori umani o altri fattori ambientali che possano aver portato allo schianto.

Dettagli sul velivolo e sul personale

Il KC-135 è un tanker impiegato per il rifornimento in volo, funzione che richiede procedure complesse e sincronizzazione tra velivoli. Tipicamente questi voli prevedono equipaggi numerosi e specializzati; le comunicazioni ufficiali non hanno fornito un bilancio definitivo dei danni umani o materiali. La seconda macchina, anch’essa un KC-135, che ha riportato l’atterraggio in sicurezza, potrebbe fornire dati utili agli investigatori per confrontare traiettorie, comunicazioni e condizioni operative al momento dell’incidente.

Il contesto strategico e le reazioni

L’incidente arriva in una fase di forti tensioni regionali: nelle ore precedenti, la leadership iraniana ha rilasciato messaggi duri contro USA e Israele, con la nuova Guida Suprema che ha promesso vendetta per attacchi e minacciato la chiusura dello Stretto di Hormuz come leva strategica. Queste dichiarazioni accentuano il rischio di escalation e influenzano scelte politiche e militari. Parallelamente, attacchi su basi come quella di Erbil e rapporti su mine e operazioni navali hanno contribuito a un clima di crescente insicurezza.

Risposte diplomatiche ed economiche

Le reazioni internazionali sono state immediate: organismi multilaterali e governi hanno invocato prudenza e indagini accurate. I mercati hanno risposto in tempo reale: il Brent ha superato la soglia dei 100 dollari al barile (circa 100,34 $) e il WTI si è attestato attorno ai 95,5 $. Anche il prezzo del gas ha registrato incrementi, con quotazioni attorno a 51 euro al megawattora (+2,2%). Queste oscillazioni riflettono la vulnerabilità delle forniture energetiche in un corridoio strategico come il Golfo e la possibilità che ulteriori tensioni aggravino i costi energetici globali.

Cosa resta da chiarire e prospettive

Le autorità militari hanno escluso al momento il coinvolgimento di fuoco amico o nemico, ma la spiegazione definitiva richiederà analisi tecniche, esame dei registratori di volo e verifiche sulle comunicazioni tra i due apparecchi. Le operazioni di soccorso continueranno parallelamente all’inchiesta, mentre la comunità internazionale segue con attenzione ogni sviluppo. In parallelo, organismi come l’Organizzazione marittima internazionale stanno considerando sessioni straordinarie per valutare la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz e le ripercussioni sul traffico commerciale e petrolifero.

In assenza di dati certi su vittime o cause definitive, la prudenza rimane la parola d’ordine: il caso del KC-135 in Iraq sottolinea come anche incidenti tecnici possano avere impatto politico e economico in un contesto già instabile. Le prossime ore e i rapporti ufficiali saranno cruciali per comprendere pienamente le responsabilità e le possibili conseguenze regionali.