Un'operazione complessa per il recupero di un'autocisterna carica di gas GPL in un terreno agricolo.

Intervento dei vigili del fuoco a Dorno

Un grave incidente si è verificato lungo la Strada Provinciale 193bis, tra Zinasco Nuovo e Pieve Albignola, nel comune di Dorno, in provincia di Pavia. Un’autocisterna carica di gas GPL è precipitata in un terreno agricolo, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. I vigili del fuoco sono stati prontamente allertati e si sono recati sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza della zona.

Operazioni di recupero e sicurezza

Le operazioni di recupero dell’autocisterna sono state complesse e hanno richiesto l’intervento di una squadra specializzata NBCR (Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico) proveniente dal comando di Milano. Questa squadra ha il compito di effettuare il travaso del gas dal mezzo danneggiato a un altro, minimizzando i rischi di esplosione o fuoriuscita di gas. La presenza di gas GPL, altamente infiammabile, ha reso necessario un intervento rapido e coordinato per evitare potenziali disastri.

Impatto sulla comunità e misure di sicurezza

La comunità di Dorno ha vissuto momenti di tensione durante le operazioni di recupero. Le autorità locali hanno emesso avvisi per mantenere la popolazione a distanza dall’area interessata, garantendo così la sicurezza dei cittadini. Inoltre, sono stati attivati protocolli di emergenza per monitorare la qualità dell’aria e prevenire eventuali rischi per la salute pubblica. La situazione è stata gestita con grande professionalità dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine, che hanno lavorato instancabilmente per riportare la normalità nella zona.