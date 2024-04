Un brutto incidente si è verificato questa mattina a Genova, nel quartiere di Prà. Un’auto si è scontrata con un’ambulanza e a bordo era presente una donna incinta.

Incidente Genova: scontro auto ambulanza

Questa mattina, lunedì 15 aprile 2024, si è verificato un brutto incidente a Genova, nel quartiere di Prà. Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’uscita del casello autostradale. Un’automobile e un’ambulanza si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Il traffico sta subendo importanti ripercussioni, con lunghe code in direzione ponente.

Incidente a Genova: coinvolta anche una donna incinta

A bordo dell’ambulanza era presente una donna incinta, che è stata spostata su un altro mezzo di soccorso, che è intervenuto dopo l’incidente. La donna è stata trasportata all’ospedale di Voltri in codice giallo. Sempre in codice giallo anche le due persone a bordo dell’automobile coinvolta nello schianto.