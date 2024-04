Un violento incidente ha contraddistinto l’edizione 2024 del Rally Regione Piemonte, organizzato ogni anno sulle strade delle Langhe.

Incidente al rally del Piemonte

La 18esima edizione della corsa era in programma per sabato 13 e domenica 14 aprile. La Hyundai I20 R5, con a bordo il pilota Andrea Nucita e il navigatore Rudy Pollet, è uscita di strada a Diano d’Alba, finendo tra le vigne. L’equipaggio non ha subito danni, ma c’è stata grande apprensione tra gli spettatori.

Cosa è successo

Il pubblico ha vissuto attimi di paura durante la prima prova speciale della giornata. Al momento dell’incidente il 34enne siciliano si trovava in terza posizione. L’auto, che stava viaggiando a grande velocità, è uscita improvvisamente di strada, prendendo un dosso e cappottando rovinosamente nel campo adiacente. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la coppia ha dovuto ritirarsi. Il video è stato diffuso dal canale Rally Time.

La lotta per il primo posto

Con l’uscita di strada del team Nucita-Pollet a giocarsi il podio sono rimaste la coppia formata da Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto e il duo Giandomenico Basso e Lorenzo Granai. Proprio questi ultimi, a bordo della loro Toyota GR Yaris, hanno portato a casa il miglior tempo.