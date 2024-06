Leonardo Di Marte è il centauro di 38 anni morto durante un incidente a Scansano (Grosseto) nel corso di uno scontro frontale tra la sua moto e quella condotta dal 19enne Mattia Cappellani (19) anche lui deceduto. I genitori di Leonardo sono addolorati, ma anche indignati per quanto accaduto al corpo del loro ragazzo.

Scansano, incidente in moto: il dolore dei genitori di Leonardo

La madre di Leonardo ha dichiarato nel corso di un’intervista a La Nazione: “Non potremo neanche vedere nostro figlio per l’ultima volta, perché la salma non è stata messa nella cella frigorifera ma tenuta in una stanza con la sola aria condizionata e adesso non è nelle condizioni di poter essere esposta. Abbiamo chiamato i carabinieri, abbiamo raccontato quanto accaduto e faremo denuncia”.

Il sinistro mortale

La donna ha raccontato che l’incidente è avvenuto domenica alle 9 del mattino e suo marito ha fatto il riconoscimento alle 15. Dopo di ciò, non hanno ricevuto più alcuna informazione fino a sera, quando è stato dato loro il nullaosta per la sepoltura. Tuttavia, il titolare dell’agenzia funebre ha comunicato che il corpo fosse in condizioni tali da non poter essere esposto e che i vestiti preparati non fossero più adatti.

Bisognerà cambiare anche la bara

La mamma del centauro ha inoltre spiegato che sarà necessario cambiare anche la bara, poiché quella scelta inizialmente non è più adeguata. La donna ha espresso la sua indignazione, affermando che nemmeno un animale sarebbe trattato in un modo simile.