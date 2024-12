Incidente in piazza ad Ancona, ragazza sbalzata fuori dalla giostra: è grave

Erano circa le ore 18 del tardo pomeriggio del giorno di Natale, quando nella piazza principale di Ancona si è verificato un brutto incidente dovuto ad un malfunzionamento della giostra a palla installata in loco. Una ragazza di 27 anni è stata sbalzata fuori dalla struttura e ha sbattuto con violenza a terra: i sanitari l’hanno trasportata in ospedale con la massima urgenza.

Ancona, ragazza sbalzata fuori dalla giostra a palla: è grave

La giostra a palla in questione è formata da gabbie che ruotano e si muovono su sè stesse a grande velocità. Secondo quanto si apprende, la 27enne straniera era all’interno di una delle strutture quando, durante il giro, i lacci di protezione si sarebbero rotti, lasciando la ragazza improvvisamente libera. Il movimento rapido dela giostra ha sbalzato il corpo della donna all’esterno della struttura, fino a far cadere la ragazza sul duro pavimento di Piazza Pertini.

Ancona, ragazza sbalzata fuori dalla giostra a palla: la corsa in ospedale

Le ferite riportate dalla donna si sono rivelate sin da subito molto gravi, tanto da richiedere l’immediato intervento da parte dei medici del 118. I sanitari sono giunti in rapidità in piazza ad Ancona e hanno trasferito con un’ambulanza la 27enne in ospedale. La giovane è arrivata in struttura in codice rosso ed è stata ricoverata.