Un giovane perde la vita in un incidente stradale, l'altro è in gravi condizioni.

Un tragico incidente stradale

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Lecce, dove due giovani sono stati travolti da un’auto sulla strada provinciale che collega Lucugnano a Tricase. La tragedia si è consumata in un pomeriggio che sembrava tranquillo, ma che si è trasformato in un incubo per le famiglie coinvolte. I due ragazzi, uno in bicicletta e l’altro su un monopattino, si trovavano sulla carreggiata quando sono stati investiti da un’automobile condotta da un giovane di 30 anni, originario di Secchia.

Le conseguenze dell’incidente

Il bilancio dell’incidente è drammatico: il giovane che si trovava sul monopattino ha perso la vita sul colpo, mentre l’altro ragazzo, di origine bangladese, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Tricase, dove attualmente versa in gravi condizioni. La notizia ha suscitato un’ondata di commozione tra i residenti, che si sono stretti attorno alle famiglie delle vittime, sconvolte dalla perdita e dalla sofferenza.

Il conducente e le indagini

Il conducente dell’auto, dopo aver prestato soccorso e dato l’allarme, è stato portato in ospedale per essere sottoposto a esami tossicologici. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e per accertare eventuali responsabilità. La strada provinciale, purtroppo, è nota per la sua pericolosità, e questo tragico evento riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale nella zona. Gli abitanti chiedono interventi urgenti per migliorare la situazione e prevenire futuri incidenti.