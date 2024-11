Un tragico incidente sulla strada provinciale

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Tricase, in provincia di Lecce, dove due giovani sono stati travolti da un’automobile mentre si trovavano sulla strada provinciale che collega Lucugnano a Tricase. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, quando uno dei ragazzi, in sella a un monopattino, è stato colpito da una Volvo V40, guidata da un giovane di 30 anni originario di Secchia.

Le conseguenze dell’impatto

Il giovane sul monopattino, la cui identità non è ancora stata resa nota, ha perso la vita sul colpo. L’altro ragazzo, originario del Bangladesh e in sella a una bicicletta, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Tricase, dove attualmente versa in gravi condizioni. La notizia ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti, che si sono riuniti per esprimere solidarietà alle famiglie coinvolte in questa tragedia.

Intervento delle autorità

Immediatamente dopo l’incidente, l’automobilista si è fermato per prestare soccorso e ha allertato i servizi di emergenza. È stato successivamente portato in ospedale per sottoporsi a esami tossicologici, al fine di accertare eventuali responsabilità. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia municipale, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e raccogliere testimonianze.

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più attuale e urgente. Le autorità locali stanno intensificando i controlli e le campagne di sensibilizzazione per prevenire simili incidenti, che possono avere conseguenze devastanti per le famiglie e la comunità.