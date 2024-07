Incidente mortale tra il 6 e il 7 luglio a Trieste: il centauro si è schiantato contro un camion in sosta

Dopo la mezzanotte tra il 6 e il 7 luglio si è verificato un incidente mortale a Trieste, precisamente in Via Caboto: nel tragico impatto è morto il 56enne Rino Damato.

Incidente mortale a Trieste

Rino Damato, residente a Trieste, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari a causa di un terribile schianto tra la sua moto ed un camion in sosta.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’arrivo dei soccorsi dopo l’incidente mortale

Nonostante i tentativi disperati dei soccorritori, che hanno tentato di rianimarlo per diverso tempo, ogni tentativo si è rivelato vano. L’uomo, Rino Damato, è morto sul luogo dell’impatto a causa delle gravi ferite riportate nello scontro.

Sono al vaglio degli inquirenti le cause dell’incidente: al momento non si esclude che l’uomo possa aver avuto un malore improvviso mentre era alla guida, rendendogli impossibile evitare l’impatto fatale.

Chi era Rino Damato

Damato viveva nel rione di Altura e lavorava per una cooperativa che collaborava con il teatro Verdi di Trieste per gli allestimenti degli spettacoli. Un uomo gentile, solare, allegro e disponibile: questo prevale nel racconto di familiari e conoscenti nei post, condivisi sui social, in suo ricordo.