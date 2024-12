Incidente mortale in autostrada: un manutentore perde la vita

Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di un manutentore in Campania.

Un tragico incidente in autostrada

Questa mattina, un grave incidente stradale ha scosso la comunità campana, portando alla morte di un manutentore di 39 anni. L’uomo, residente in Campania, è stato travolto da un autoarticolato Daf dell’impresa di trasporti Af Logistics mentre era impegnato in lavori di manutenzione lungo il tratto ciociaro dell’Autostrada del Sole. L’incidente è avvenuto intorno alle 10, poco prima del casello di Cassino, in direzione sud.

Dettagli sull’incidente

La vittima, dipendente di una ditta della provincia di Caserta, stava lavorando al rifacimento della segnaletica stradale quando è stata colpita dal camion. Le autorità sono intervenute immediatamente per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie a chiarire la dinamica dell’incidente. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto il camion procedere a grande velocità, senza apparente possibilità di evitare l’impatto. Questo tragico evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei lavoratori impegnati in operazioni di manutenzione sulle strade.

La sicurezza dei lavoratori in strada

Questo incidente mette in luce un tema cruciale: la sicurezza dei lavoratori che operano lungo le strade. Ogni anno, numerosi incidenti coinvolgono personale addetto alla manutenzione stradale, spesso a causa della distrazione degli automobilisti o della scarsa visibilità delle zone di lavoro. È fondamentale che vengano adottate misure di sicurezza più rigorose per proteggere questi lavoratori, inclusi segnali di avviso più visibili e l’implementazione di corsie di emergenza durante i lavori. Le autorità competenti devono garantire che i protocolli di sicurezza siano seguiti e che i lavoratori siano adeguatamente protetti mentre svolgono le loro mansioni.