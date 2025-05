Un tragico incidente in cava

Un grave incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Mantello, in provincia di Sondrio, dove un operaio di 61 anni, Paolo Vallan, ha perso la vita dopo essere caduto in un macchinario di lavorazione, presumibilmente un frantoio. L’incidente è avvenuto attorno all’ora di pranzo, suscitando immediata preoccupazione tra i colleghi e i residenti della zona.

Intervento dei soccorsi

Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale dell’emergenza urgenza (Areu), il tragico evento si è verificato all’interno della Cavada srl, un’azienda specializzata nella frantumazione di pietre e minerali. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi, tra cui un elisoccorso, un’ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco, insieme al personale dell’Agenzia di tutela della salute (Ats). Nonostante gli sforzi dei soccorritori, per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso

Le cause dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. La vittima, residente in un comune vicino, lascia un vuoto incolmabile nella sua comunità e tra i suoi cari. Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro, un tema di fondamentale importanza che richiede misure preventive e controlli rigorosi per evitare simili incidenti in futuro.