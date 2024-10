Un tragico incidente all’alba

Questa mattina, intorno alle ore 6.00, un grave incidente stradale ha scosso il tratto umbro dell’autostrada A1, precisamente tra gli svincoli di Orvieto e Attigliano, al chilometro 457 in direzione Roma. Due veicoli, tra cui un mezzo pesante, sono stati coinvolti in questo sinistro che ha portato alla morte di due persone. La polizia stradale di Orvieto ha confermato l’accaduto, sottolineando la gravità della situazione.

Interventi di emergenza e chiusura della strada

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, insieme agli operatori del 118 e agli addetti di Autostrada per l’Italia. La situazione è stata gestita con grande urgenza, ma il tratto dell’A1 dove è avvenuto il sinistro è stato chiuso, generando notevoli disagi al traffico. Alle ore 8.00, si registravano già cinque chilometri di coda, creando difficoltà per gli automobilisti in transito.

Uscita obbligatoria e code in aumento

Per far fronte alla situazione, è stata istituita l’uscita obbligatoria ad Orvieto. Qui, i chilometri di coda sono aumentati a tre, rendendo il viaggio ancora più complicato per chi si trovava sulla strada. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normalità, ma i tempi di attesa potrebbero allungarsi a causa della complessità dell’incidente e delle operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti.