Incidente stradale a Genova: otto pedoni investiti in un'ora

Una serie di incidenti preoccupanti

Nel tardo pomeriggio di ieri, Genova è stata teatro di una serie di incidenti stradali che hanno coinvolto ben otto pedoni in un’ora. La pioggia, che ha iniziato a cadere intensamente, ha reso le strade scivolose e ha contribuito a creare una situazione di pericolo per i pedoni. Il primo e più grave incidente si è verificato in via Isonzo, nel quartiere di Sturla, dove una donna di 60 anni è stata travolta da un’auto mentre cercava di attraversare la strada. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno stabilizzato la donna prima di trasportarla in codice rosso all’ospedale San Martino.

Investimenti e fuga degli automobilisti

Un altro episodio inquietante è avvenuto poco prima delle 18 in via Fereggiano, a Marassi, dove una ragazzina di soli 12 anni è stata investita da un automobilista che non si è fermato per prestare soccorso. Fortunatamente, grazie alla prontezza di un testimone che ha scattato una foto del veicolo, la polizia locale è riuscita a rintracciare il conducente dopo un’ora. La giovane è stata portata in codice verde all’ospedale Gaslini, dove ha ricevuto le cure necessarie.

Altri incidenti e feriti lievi

La situazione non si è fermata qui: in via Albaro, una donna è stata falciata da una moto, mentre in via Thaon di Ravel, a Brignole, due ragazzine sono state travolte da un motociclista, riportando ferite lievi. Anche in via Ayroli, altri due pedoni sono stati investiti, entrambi trasportati in codice giallo al San Martino. Un ulteriore pedone è stato investito in via Napoli, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Questi eventi mettono in evidenza la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse.