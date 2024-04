Ernesto Wong Isasi, 50enne idraulico industriale, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in Cina.

Incidente sul lavoro in Cina, morto Ernesto Wong Isasi: era allenatore di baseball a Settimo Torinese

Un terribile incidente sul lavoro è avvenuto su una nave posa-tubi in Cina nella giornata di oggi, lunedì 15 aprile 2024. Ernesto Wong Isasi, 50enne idraulico industriale, italiano di origine cubana, è deceduto nell’incidente. L’uomo era residente a Settimo Torinese e conosciuto per essere l’allenatore di baseball di Bc Settimo, che milita nel campionato di serie A. Al momento non sono ancora noti i dettagli dell’incidente, ma dalle prime informazioni sembra che l’uomo sia rimasto schiacciato in un macchinario.

Incidente sul lavoro, morto Ernesto Wong Isasi: i messaggi di cordoglio

“Con estrema sofferenza il Bc Settimo annuncia la perdita improvvisa di quella che che era l’anima, il corpo e la mente della società. Ci uniamo al dolore di Emanuela, Kevin, William e Alejandro e di tutta la famiglia. Ciao Erne” ha scritto la società sportiva. “Viene a mancare, in modo improvviso e terribile, una figura preziosa non solo per il Bc Settimo, ma anche per il movimento sportivo settimese e nazionale. Ernesto Wong a Settimo si è fatto apprezzare per le indubbie qualità sportive e umane, a partire dalla capacità di coinvolgere le giovani generazioni e di avvicinarle alla sua disciplina, il baseball, che oggi perde una figura indimenticabile. La Città si stringe al dolore della famiglia, degli amici e della società” ha aggiunto l’amministrazione comunale di Settimo Torinese.

“Ernesto Wong Isasi ci ha improvvisamente lasciati, siamo ancora increduli una notizia che colpisce trasversalmente il mondo del baseball, dello sport e di chi gli voleva bene. La sua figura è da sempre legata alla società sportiva Bc Settimo, di cui era direttore tecnico e manager della formazione iscritta al campionato di serie A. La presidente Sabrina Olivero, i consiglieri ed i collaboratori del comitato regionale Fibs Piemonte si uniscono al dolore della moglie Emanuela, dei figli Alejandro, Williams e Kevin, oltre a quello della società Bc Settimo. Nell’occasione si comunica che da oggi fino a domenica, per ricordare la figura di Ernesto, verrà rispettato un minuto di silenzio prima di tutti gli eventi svolti nell’ambito dell’organizzazione del comitato” sono le parole della Federazione nazionale di baseball.