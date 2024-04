La vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro è Salvatore Pipitò, precipitato da un edificio privato su cui stava eseguendo delle opere di ristrutturazione.

Operaio muore cadendo da una palazzina a Milazzo

La tragedia si è consumata giovedì 11 aprile in via Giorgio Rizzo a Milazzo, in provincia di Messina. Secondo le prime ricostruzioni l’operaio 72enne si trovava su un’impalcatura, a circa 10 metri di altezza. Per cause ancora da accertare è caduto, precipitando a terra e colpendo violentemente l’asfalto. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’ipotesi più accreditata è che sia stato colpito da un malore improvviso.

Chi era la vittima

Salvatore Pipitò, 72 anni, era originario di Fondachelli Fantina, un piccolo comune del Messinese. Nonostante la sua età aveva sempre continuato a lavorare, anche per aiutare la famiglia. Negli ultimi tempi aveva iniziato a collaborare con il figlio, titolare di un’azienda edile, eseguendo dei piccoli interventi.

Il cordoglio della comunità

La notizia della sua prematura scomparsa ha aperto un profondo vuoto tra tutti coloro che avevano avuto il piacere di conoscerlo. In molti nel piccolo comune siciliano lo ricordano come un uomo con grande spirito di sacrificio e un instancabile lavoratore. La comunità si è stretta intorno alla famiglia e sui social sono apparsi numerosi messaggi di cordoglio.