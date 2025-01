Un momento di tensione durante la diretta

Durante la puntata di domenica 26 gennaio di Che Tempo Che Fa, condotta da Fabio Fazio, si è verificato un incidente che ha tenuto col fiato sospeso il pubblico. Mentre il conduttore si preparava a salutare il noto cantante Claudio Baglioni, una botola sul palco si è aperta inaspettatamente, mettendo in serio pericolo la sua incolumità. Fazio, indietreggiando, ha rischiato di cadere, ma grazie al tempestivo intervento di un tecnico e a un colpo di fortuna, è riuscito a evitare il peggio.

Il racconto dell’incidente

“Mi sono salvato per miracolo”, ha dichiarato Fazio subito dopo l’accaduto. L’incidente è avvenuto mentre il conduttore tentava di mantenere la calma e il sorriso, ma la situazione si è fatta critica quando ha inciampato. Con un gesto repentino, è riuscito a estendere la gamba e a mantenere l’equilibrio, evitando di cadere completamente nella botola, che conteneva un acquario. Questo elemento ha, in un certo senso, salvato la situazione, impedendo una caduta rovinosa.

Le reazioni in studio e sul web

Il video dell’incidente ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale e suscitando reazioni divertite e increduli tra i telespettatori. Luciana Littizzetto, presente in studio, non ha potuto fare a meno di commentare l’accaduto con la sua consueta ironia: “Benedetto dal cielo, se io avessi fatto quello che hai fatto tu, a quest’ora mi raccoglievano con la paletta”, ha scherzato. La comica ha anche ipotizzato che la caduta potesse essere legata a un presunto “maledizione” che circondava Fazio in quel momento, soprattutto dopo che Papa Francesco aveva menzionato il programma durante l’Angelus.

Un momento di solidarietà

Oltre all’incidente, la puntata ha visto anche un momento di grande emozione. Filippa Lagerback, assente la settimana precedente a causa della morte della madre, è tornata in studio. Fazio l’ha accolta con parole di affetto, sottolineando quanto fosse felice di riaverla con loro. Questo gesto ha dimostrato la solidarietà e il supporto che caratterizzano il programma, rendendolo non solo un luogo di intrattenimento, ma anche di umanità e vicinanza nei momenti difficili.