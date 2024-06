Il ragazzino di 12 anni è in gravi condizioni mediche dopo lo scontro fra due auto avvenuto questa notte sulla A4

Un nuovo tremendo incidente stradale è avvenuto questa notte, ancora sull’autostrada A4, questa volta però, all’altezza di Borgo d’Ale, nel Vercellese. A scontrarsi, per cause ancora tutte da verificare, sono state due automobili, mentre ad avere la peggio è stato un ragazzino di 12 anni, seduto nei sedili dieto di uno dei veicoli: il giovane è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Grave incidente sulla A4, 12enne ferito: la dinamica

Erano circa le ore 3 della notte fra ieri e oggi, quando a Borgo d’Ale, due automobili si sono scontrate ad alta velocità. I due mezzi stavano percorrendo il tratto vercellese dell’A4 e sono venute a collidere per motivi che al momento non sono ancora stai compresi dagli inquirenti che hanno già iniziato a lavorare sul caso.

Grave incidente sulla A4, 12enne ferito: i soccorsi

Il violento impatto avvenuto in direzione Torino ha avuto come primaria conseguenza il ferimento di un ragazzino di 12 anni. Il giovane era seduto sui sedili posteriori di una delle auto coinvolte. Sul luogo sono giunti i medici del 118 che, dopo aver prestato le prime cure in loco, hanno trasferito con estrema urgenza il ragazzo al Cto di Torino. Il 12enne è ancora ricoverato nella struttura e le sue condizioni di salute sono state definite molto critiche.