Incontro al Palazzo Chigi per discutere la manovra finanziaria, con la partecipazione dei leader del centrodestra.

Un incontro tra i capi del centrodestra è in programma a Palazzo Chigi per discutere la legge di bilancio. Come ci è stato riferito, si prevede un pranzo di lavoro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (FdI), i vice primi ministri Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (Forza Italia), il leader politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, rappresentante della Lega.