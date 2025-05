Un incontro atteso dopo mesi di tensioni

Martedì, Roma sarà il palcoscenico di un incontro cruciale tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. Questo bilaterale, nato da un breve scambio di idee durante il funerale di Papa Francesco, rappresenta un’opportunità per affrontare le frizioni accumulate negli ultimi mesi.

Le relazioni tra Italia e Francia hanno subito alti e bassi, specialmente in relazione alle politiche dell’Amministrazione Trump e alla gestione della crisi ucraina.

Temi chiave all’ordine del giorno

Il colloquio si concentrerà su questioni di rilevanza europea e internazionale, in particolare sulla necessità di trovare una posizione comune nella trattativa con gli Stati Uniti riguardo ai dazi. Inoltre, la crisi ucraina sarà un tema centrale, con Meloni che ha recentemente espresso riserve sull’invio di truppe italiane, suscitando l’irritazione di Macron. Questo incontro potrebbe rappresentare un passo verso una maggiore cooperazione tra i due paesi, specialmente in vista di eventi cruciali come il G7 in Canada e il Consiglio dell’Unione Europea.

Il contesto delle relazioni italo-francesi

Le relazioni tra Roma e Parigi sono state segnate da tensioni, ma anche da tentativi di distensione. L’estate scorsa, Meloni e Macron avevano già cercato di ricucire i rapporti con un incontro a Versailles, ma le divergenze sono emerse nuovamente. Il recente ruolo di mediatore del cancelliere tedesco Friedrich Merz potrebbe rivelarsi fondamentale per facilitare un dialogo costruttivo. Entrambi i leader sono consapevoli che una collaborazione più stretta è necessaria per affrontare le sfide attuali, dalla crisi ucraina alla ricostruzione post-conflitto.