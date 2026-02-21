Indagine sul network che ha esportato centinaia di miliardi di dollari in olio russo

Un'analisi tecnica ha rivelato che 48 società e 442 domini condividono lo stesso server email, facilitando la vendita di oil russo nonostante le sanzioni

Un’inchiesta giornalistica ricostruisce una rete che avrebbe permesso all’olio russo soggetto a restrizioni internazionali di continuare a raggiungere mercati esteri. La ricostruzione, basata su documenti e comunicazioni tecniche, individua connessioni tra decine di entità apparentemente indipendenti. Il nodo emerso è l’uso condiviso di un server email, elemento che ha consentito di mettere a fuoco procedure amministrative e logistiche opache.

Gli esperti del settore confermano che strutture simili possono facilitare la dissimularsi dell’origine del greggio e l’elusione delle sanzioni.

La rete scoperta

L’indagine evidenzia una struttura di back office condivisa e il ricorso a società di comodo su più giurisdizioni. Le entità coinvolte avrebbero agito con ruoli frammentati per mascherare la provenienza del prodotto. Documenti tecnici e scambi di posta elettronica hanno permesso di ricostruire flussi operativi e responsabilità.

Il dettaglio tecnico che ha fatto luce

Il collegamento tra le diverse società è emerso dall’uso comune di un server di posta elettronica. Quel dettaglio ha consentito agli investigatori di associare nomi, permessi di spedizione e comunicazioni operative. La prova tecnica riduce la possibilità che si tratti di coincidenze amministrative.

Implicazioni e sviluppi attesi

La ricostruzione suggerisce che produttori e intermediari abbiano potuto aggirare le barriere imposte dopo l’invasione dell’Ucraina mediante stratagemmi societari e infrastrutture condivise. Le autorità competenti sono indicate come possibili destinatari degli accertamenti successivi. Ulteriori verifiche documentali e fiscali sono previste per chiarire responsabilità e impatti commerciali.

Il nodo tecnico: un server che collega centinaia di domini

Per facilitare la transizione dalle informazioni precedenti, gli investigatori hanno concentrato le analisi sull’infrastruttura tecnica. È stata individuata una rete di 442 domini la cui registrazione puntava allo stesso mail server, identificato come mx.phoenixtrading.ltd. Questo elemento ha permesso di correlare nomi societari, pratiche doganali e registrazioni di navi cisterna. L’accertamento ha rivelato che indirizzi e sedi diverse mascheravano una rete coordinata di operazioni commerciali.

Domain mapping e documenti doganali

Il confronto tra dati pubblici dei domini e le dichiarazioni presenti nelle pratiche doganali russe e indiane ha prodotto riscontri concreti. Gli analisti hanno utilizzato tecniche di domain mapping per associare i nomi delle società a spedizioni effettive di greggio. In numerosi casi, entità registrate in Emirati e in vari centri di trading asiatici condividevano la medesima infrastruttura email, segno di un coordinamento operativo che superava l’apparente indipendenza societaria.

Gli investigatori proseguiranno le verifiche documentali e fiscali per chiarire responsabilità e impatti commerciali. Le attività successive comprenderanno il confronto delle evidenze con i registri navali e la documentazione di carico per ricostruire i flussi effettivi delle forniture.

Esempi emblematici della rete

Dagli atti emerge il caso di Foxton FZCO, società con sede a Dubai il cui dominio utilizza un server condiviso. Le esportazioni attribuite alla società sono state quantificate in circa 5,6 miliardi di dollari. Nel complesso, le imprese collegate alla rete risultano aver movimentato oltre 90 miliardi di dollari in petrolio russo. Gli inquirenti considerano questa cifra verosimilmente sottostimata rispetto al volume effettivo delle transazioni.

Meccanismi di elusione: flotta, intermediari e società di facciata

Per rendere meno riconoscibile l’origine del greggio, il commercio ha impiegato una combinazione di strumenti pratici. Tra questi figurano una flotta ombra di navi, l’uso di intermediari in paesi terzi e la moltiplicazione di entità giuridiche opache. Tale sistema ha permesso ai venditori russi di incassare proventi nonostante il regime sanzionatorio. Le indagini proseguono con il confronto tra registri navali e documentazione di carico per ricostruire i flussi effettivi e individuare responsabilità economiche e logistiche.

Il ruolo dei trader e delle giurisdizioni

Le indagini proseguono nel confronto tra registri navali e documentazione di carico per ricostruire i flussi effettivi e individuare responsabilità economiche e logistiche. Emergono reti di intermediazione in cui operatori con legami transnazionali hanno orchestrato rotte e contratti. Le scelte di sede societaria e di domiciliazione delle comunicazioni hanno favorito complesse pratiche di opacità finanziaria, con effetti sulla tracciabilità delle forniture e sulla responsabilità degli attori coinvolti.

I dati doganali analizzati mostrano che, nel quadro disponibile, oltre il 80% delle spedizioni marittime attribuite a una grande compagnia petrolifera russa è passato attraverso entità riconducibili alla rete. Questo grado di dipendenza mette in discussione l’affidabilità delle catene ufficiali e la capacità delle misure restrittive di interrompere flussi economici organizzati. Gli esperti del settore osservano che la centralità di certi intermediari aumenta la vulnerabilità dei controlli e complica le responsabilità legali e commerciali.

Le verifiche in corso mirano a ricostruire responsabilità contrattuali e percorsi logistici, anche con l’ausilio di confronti incrociati tra registri, bolle di carico e dati doganali. Restano aperti gli accertamenti su possibili meccanismi di elusione e sulle implicazioni per la governance delle forniture energetiche.

Nuove analogie con gli anni Novanta

Un esperto del Carnegie Russia Eurasia Center ha rilevato somiglianze con pratiche emerse negli anni Novanta. Le dinamiche ricordano la creazione di patrimoni e l’elusione fiscale mediante una proliferazione fittizia di società. A cambiare è la scala: oggi una singola rete appare centrale nelle relazioni commerciali di operatori di primo piano. Tra questi figura Rosneft, il cui ruolo amplifica l’importanza delle verifiche in corso.

Conseguenze e scenari futuri

La scoperta apre piste investigative e richieste formali di trasparenza. Le autorità potrebbero intervenire su registrazione dei domini e controlli sulle spedizioni marittime. Parallelamente emergono criticità nella governance delle forniture energetiche, rese più complesse dalla frammentazione tecnologica e dalla globalizzazione.

Restano aperti gli accertamenti su possibili meccanismi di elusione e sulle implicazioni per la governance delle forniture energetiche. Gli sviluppi attesi comprendono approfondimenti documentali e verifiche incrociate tra registri, che determineranno eventuali responsabilità economiche e regolatorie.

L’episodio evidenzia che la lotta contro l’elusione delle sanzioni richiede strumenti integrati.

Occorrono competenze tecniche, come l’analisi dei server e dei dati web, e una stretta cooperazione internazionale nei settori doganale, finanziario e marittimo.

Verifiche documentali e incrociate tra registri definiranno eventuali responsabilità economiche e regolatorie.