Il sindaco De Toni e l'assessore Marchiol iscritti nel registro degli indagati per corruzione elettorale.

Indagini a Udine: il caso De Toni e Marchiol

La situazione politica a Udine si complica con l’iscrizione nel registro degli indagati del sindaco Alberto Felice De Toni e dell’assessore Ivano Marchiol per il reato di corruzione elettorale. Questa notizia è emersa grazie a un controllo effettuato presso la Procura della Repubblica di Udine, come riportato da un gruppo di 12 consiglieri comunali dell’opposizione. L’iscrizione è legata a un esposto-denuncia presentato dall’avvocato Maurizio Miculan lo scorso giugno, che ha sollevato interrogativi sulla trasparenza delle pratiche elettorali nella città friulana.

Le accuse e il contesto politico

Secondo quanto dichiarato dai consiglieri, l’esposto riguarderebbe un presunto accordo elettorale tra De Toni e Marchiol, che avrebbe portato alla nomina di quest’ultimo come assessore ai lavori pubblici. La capogruppo della Lega, Francesca Laudicina, aveva già anticipato la questione a giugno 2024, sottolineando l’importanza di chiarire la situazione. La nota dell’opposizione evidenzia la necessità di affrontare la questione con urgenza nelle sedi istituzionali competenti, per garantire la trasparenza e la legalità nel governo della città.

Reazioni e sviluppi futuri

Attualmente, il sindaco De Toni ha scelto di non commentare la vicenda, affermando di non aver ricevuto alcun documento ufficiale riguardante le indagini. Questa scelta potrebbe essere strategica, considerando la delicatezza della situazione e l’impatto che potrebbe avere sulla sua amministrazione. Tuttavia, la pressione politica aumenta, e gli sviluppi futuri potrebbero influenzare non solo la sua posizione, ma anche quella dell’intera giunta comunale. La comunità udinese attende con interesse ulteriori aggiornamenti su questa vicenda che potrebbe avere ripercussioni significative sulla fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni locali.