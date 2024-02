Indennità di maternità: a quanto ammonta e come funziona

L’inps ha recentemente condiviso tutti i dettagli per quanto riguarda l’indennità di maternità dedicata al nuovo anno. Sappiamo che il congedo ammonta ad una buona fetta della retribuzione lorda basata sull’ultimo stipendio. E, stando ai primi dettagli, non si esclude nemmeno la possibilità di aggiungere un’integrazione a carico dell’azienda.

Indennità di maternità: tutti i dettagli

Arrivano i primi dettagli sulle novità che riguardano l’indennità di maternità e, stando a quanto condiviso, l’inps prevede un’indennità per le lavoratrici che è pari all’80% della retribuzione lorda. Ma le buone notizie non finiscono qui perché buona parte dei contratti collettivi di lavoro prevedono anche un’integrazione che sarà a carico del datore di lavoro. Il tutto per ridurre quanto più possibile la differenza tra lo stipendio e l’indennità.

Quindi in sostanza l’inps si fa carico dell’indennità che riguarda l’80% della retribuzione media globale giornaliera. Questa viene calcolata prendendo in esame l’ultimo periodo di paga, che di solito riguarda l’ultimo mese lavorato prima del congedo.

Ma cosa si intende per retribuzione media globale giornaliera? Questo è l’importo che si ottiene dividendo per 30 l’importo totale della retribuzione percepita il mese precedente prima del congedo. Il calcolo dell’indennità prende in considerazione anche altri elementi tra cui il rateo della tredicesima, mensilità, o eventuali trattamenti accessori.

Modalità e tempistiche per lo stipendio

Per quanto riguarda il pagamento dello stipendio durante il periodo di maternità, non ci saranno modifiche né per quanto riguarda le modalità e nemmeno le tempistiche. Ci sono però alcune categorie a cui il datore di lavoro non potrà anticipare l’indennità inps come operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, lavoratrici disoccupate o sospese, lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine e altre.

Chi fa parte di queste categorie, l’indennità verrà elargita direttamente dall’inps tramite un bonifico postale o accredito sul conto.