La senatrice di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni è finita nei giorni scorsi al centro delle polemiche per alcune frasi che aveva rilasciato a ‘Coffee break‘ su La7. Mennuni aveva espresso la sua opinione sul calo demografico in Italia e le sue cause.

Lavinia Mennuni, polemica sulla maternità: l’intervista

In particolare, una frase della Mennuni aveva creato scompiglio: “Dobbiamo far tonrare la maternità ad essere una cosa cool“. A ‘Il Messaggero’ la senatrice riprende il concetto e lo ribadisce a gran voce: “Per me diventare madre è la cosa più bella del mondo, specie non confligge con altre aspirazioni e coinvolge entrambi i genitori”. Inoltre, Lavinia Mennuni ha anche spiegato: “Dobbiamo far comprendere alle ragazze di oggi che possono coltivare il sogno di essere lavoratrici, affermarsi nel campo che scelgono e divenire le mamme di domani“.

Lavinia Mennuni, polemica sulla maternità: l’aspetto economico

In molti le avevano dato contro, spiegando che le ragazze giovani oggi non possono fare figli in Italia perché non hanno alle spalle una sicurezza economica come potevano averla le generazioni passate. Per Mennuni, però, il tema economico non è così determinante: “Abbiamo avuto tempi di crisi grave, quali le guerre mondiali, eppure e i figli si facevano. Oggi i ragazzi e le ragazze sono focalizzati sul presente”. “Non vi è una progettualità, anche a causa della precarietà che viviamo, si pensa al qui e ora” – termina la senatrice – “Invece è importante che oltre ad aspirare ad una affermazione personale, lavorativa, si ponga al centro il tema della natalità”.