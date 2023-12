Sono destinate a far scoppiare una furiosa polemica le dichiarazioni rilasciate sulla maternità dalla senatrice di Fratelli d’Italia (FdI) Lavinia Mennuni durante la sua partecipazione come ospite a Coffee Break. Secondo la parlamentare meloniana, il tema deve essere “cool” per le adolescenti in modo tale da far desiderare alle ragazze di 18-20 anni di sposarsi e avere dei figli.

Maternità, le dichiarazioni della senatrice di FdI Lavinia Mennuni fanno discutere

In occasione della partecipazione alla puntata di Coffee Break andata in onda nella mattinata di giovedì 28 dicembre su La7, la senatrice Menuni ha esternato una serie di convinzioni sul tema della maternità che promettere di accendere il dibattito politico e non solo. “Noi dobbiamo far sì che le ragazze di 18 anni, di 20 anni, così come i ragazzi di 18 anni e di 20 anni vogliano sposarsi e vogliano mettere al mondo una famiglia”, ha detto la parlamentare di FdI.

“La prima aspirazione è quella di essere mamma a tua volta”, ha affermato Mennuni, auspicando che l’approccio culturale del popolo italiano alla maternità possa presto cambiare. “La mia mamma mi ricordava sempre che, qualsiasi aspirazione tu abbia, devi ricordare sempre che hai l’opportunità di fare ciò che vuoi ma la tua prima aspirazione è quella di essere mamma a tua volta. Questa è una cosa che anche noi donne della mia generazione dobbiamo ricordare alle nostre figlie. Il rischio è che in nome di questa realizzazione professionale, che io auspico e che trovo sia giusto, però non dobbiamo dimenticare che esiste la necessità e la missione di mettere al mondo dei bambini che saranno i futuri cittadini italiani”.

Mennuni: “Le ragazze di 18 anni devono sposarsi e fare figli”. Fagnani: “Meglio studiare e realizzarsi”

La senatrice di FdI, poi, glissando sapientemente sul fattore economico e sull’assenza di strumenti e adeguati supporti che consentano ai giorni e ai non più tanto giovani di formare e mantenere una famiglia, ha dichiarato: “Qui c’è l’approccio culturale. Utilizzo un termine terribile e trash: noi dobbiamo aiutare le istituzioni, il Vaticano, le associazioni a far sì che la maternità sia di nuovo cool. Noi dobbiamo far sì che le ragazze di 18 anni, di 20 anni, così come i ragazzi di 18 anni e di 20 anni vogliano sposarsi e vogliano mettere al mondo una famiglia”.

Le affermazioni di Mennuni sulla maternità hanno subito attirato critiche e fatto nascere polemiche. Tra le prime reazioni postate a caldo sui social c’è quella della giornalista e conduttrice Francesca Fagnani. “A Coffee Break Lavinia Mennuni sta dicendo che bisogna far diventare cool per le ragazze (!) sposarsi a 18 anni e fare figli. Mica studiare, prepararsi, realizzarsi, viaggiare, acquisire consapevolezza ecc”, ha scritto la Fagnani su X.