Rivolgendosi ai dipendenti di Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato che, in Italia, oggi “c’è chi fa figli” perché vede “la nostra attenzione alla famiglia”.

Meloni ai dipendenti di Palazzo Chigi: “C’è chi fa figli per la nostra attenzione alla famiglia”

Il premier Meloni ha rivelato di aspettarsi un 2024 “forse ancora più difficile” dell’anno che si sta per concludere. Lo avrebbe rivelato ai dipendenti di Palazzo Chigi, continuando a prendere le difese del suo Governo. Secondo la leader id Fratelli d’Italia, l’esecutivo sta andando avanti “nel peggiore dei contesti possibili” e ha esortato tutto a considerare l’Italia come “la nostra azienda di famiglia” e a essere “orgogliosi di sé stessi”.

“Pensate a chi in questo anno ha deciso di mettere al mondo un bambino perché oggi vede istituzioni che sono più attente al tema della famiglia“, ha detto, elencando una serie di “esempi che sono il risultato del nostro e del vostro lavoro”.

A distanza di alcuni giorni durante i quali il suo fisico l’ha “forzatamente messa a riposo”, la premier sta “meglio”. Ciononostante, non sarà in Libano. Farà gli auguri di Natale ai contingenti italiani all’estero all’antivigilia in collegamento video dalla sede del Comando operativo di vertice interforze. Nel frattempo, lavorerà da casa e al vicepremier Matteo Salvini spetterà il compito di inaugurare il tradizionale appuntamento di auguri con i funzionari e gli impiegati di Palazzo Chigi.

Lavoro, famiglia e istituzioni

Il premier, poi, prima che nel cortile della sede del Governo venga aperto il catering degli studenti dell’Istituto superiore Francesco Morano del Parco Verde di Caivano, ha detto ai dipendenti di provare “orgoglio” pensando “ai quasi 500mila italiani che quest’anno hanno trovato lavoro e vivranno un Natale più sereno; a quelli che hanno visto aumentarsi la busta paga e forse potranno permettersi qualcosa di più; alle aziende che sono tornate a investire; alle mamme che a Caivano possono tornare a portare i loro bambini a giocare al parco” e infine a chi nel 2023 ha deciso di fare un figlio “perché oggi vede istituzioni che sono più attente al tema della famiglia”.

“Nessuno potrebbe farcela da solo”, ha detto ancora Meloni. “Certamente non potrei farcela da sola io se non avessi attorno persone che ce la mettono tutta e svolgono il loro lavoro con determinazione, con l’amore che ci metterebbero se lavorassero nella loro azienda di famiglia. Perché l’Italia è la nostra azienda di famiglia e le persone che lavorano con questa consapevolezza nelle istituzioni della Repubblica sono quelle che fanno la differenza”.