L'autore del libro "Il mondo al contrario" ha dichiarato non precludo niente di ciò che riguarda il mio futuro" ha dichiarato su un possibile ingresso in politica

Durante la presentazione del suo libro “Il mondo al contrario” a Piacenza, il generale Roberto Vannacci ha rivelato la sua apertura a un possibile ingresso in politica con la Lega per le elezioni europee.

Generale Vannacci: “Non precludo niente di ciò che riguarda il mio futuro”

Dichiarando di non chiudere le porte al suo futuro. come riporta tg24.sky.it, Vannacci ha affermato: “Per indole non chiudo le porte di fronte a nulla. Non precludo nulla di ciò che riguarda il mio futuro.”

Interpellato sulla possibilità di un eventuale suo ingresso in politica da affaritaliani.it, il generale ha dichiarato che, se l’opportunità si concretizzasse, la valuterebbe attentamente. Ha espresso gratitudine per le proposte ricevute da vari settori e ha sottolineato come apprezzi il riconoscimento ricevuto dai più svariati ambiti, attestando ancor più il valore delle sue capacità.

Generale Vannacci: “Al momento però continuo a fare il soldato”

Pur continuando il suo ruolo di soldato, Vannacci ha lasciato intravedere la possibilità di un prossimo ingresso nelle fila della Lega. In passato, aveva suggerito un coinvolgimento in politica, sottolineando che, in caso di campagna elettorale, utilizzerà i finanziamenti disponibili, il supporto di sostenitori e i proventi del suo libro.

Nel frattempo, a inizio mese, il generale è stato insignito di un nuovo ruolo di comando nelle aree di vertice dell’Esercito italiano, evidenziando la sua continua evoluzione e rilevanza.