Per due giorni, Giorgia Meloni è stata costretta a restare a letto e al buio per un problema di otoliti: date le precarie condizioni del presidente del Consiglio, la conferenza stampa di fine anno (che era già stata rinviata una volta al 28 dicembre) si terrà il prossimo 4 gennaio.

Problema di otoliti per Giorgia Meloni

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, il premier è stato visitato da un otorino a casa che ha formulato una diagnosi di sindrome otolitica e ha eseguito “la manovra” per risolvere la situazione. Pertanto, la salute di Meloni è considerata in fase di miglioramento.

Sulla questione, sono intervenuti i collaboratori della leader di Fratelli d’Italia che hanno spiegato che, in un primo momento, si era pensato che il presidente del Consiglio soffrisse dei “postumi dell’influenza” in quanto “da un paio di giorni aveva nausea e vertigini”. In una fase successiva, si è ipotizzato che si trattate di labirintite. L’otorino che ha visitato a domicilio Meloni, tuttavia, ha riscontrato la “vertigine posizionale parossistica benigna” ossia un problema agli otoliti.

“Già questa mattina, dopo la manovra e con il collare che le impedisce movimenti bruschi, Meloni si è alzata ed è in fase di miglioramento”, hanno riferito i collaboratori. Questi hanno anche precisato che servirà ancora qualche giorno “per precauzione” prima che il premier si rimetta completamente in sesto.

Rinviata al 4 gennaio la conferenza stampa di fine anno

Intanto, la conferenza stampa di fine anno è stata fissata alle ore 11:00 del 4 gennaio 2024, “d’intesa con l’Ordine dei giornalisti”, stando a quanto annunciato dai collaboratori del premier.

La conferenza, originariamente fissata il 21 dicembre scorso, era già stata spostata a giovedì 28 dicembre a causa dei problemi di salute di Meloni. Già ieri, mercoledì 27 dicembre, era arrivata la notizia del secondo rinvio.

La data appena fissata del 4 gennaio porta il presidente del Consiglio a confrontarsi con i giornalisti all’indomati del punto stampa dei cdr, convocata dall’Fnsi per esprimersi sulla possibilità di sciopero nazionale dei cronisti contro la delega al governo per rendere non pubblicabili le ordinanze di custodia cautelare dopo il rinvio a giudizio approvata dalla Camera dei deputati. Proprio in segno di protesta contro la norma votata, la Fnsi aveva dichiarato di essere intenzionata a disertare la conferenza stampa di Meloni.

Il Natale con Giambruno

Tra influenza, problemi alle orecchie e rinvii ad oltranza della conferenza di fine anno, pare che Meloni stia intensificando i suoi contatti con l’ex compagno Andrea Giambruno. Dopo i fuorionda imbarazzanti diffusi da Striscia la Notizia e l’addio social con cui il premier ha messo un punto alla relazione, i due hanno trascorso il Natale insieme alla figlia Ginevra. Meloni e Giambruno, del resto, sono vicini di casa data la scelta di essere entrambi presenti nella vita della bambina.

Inoltre, il giornalista è stato avvistato a Palazzo Chigi alcuni giorni prima di Natale e si è presentato a sorpresa a Atreju. Alla recita di Ginevra, poi, era seduto alcune file dietro quella del premier.

L’ex coppia, infine, ha preso lo stesso volo del 25 dicembre per fare ritorno a Roma dopo aver passato la giornata insieme.