Quali sono stati i redditi dei parlamentari nel 2022? Quanto hanno guadagnato i politici dei diversi partiti che compongono il Governo italiano?

Redditi dei parlamentari, quanto hanno guadagnato nel 2022

Stando a quanto rivelato dalle dichiarazioni dei redditi presentate da senatori e deputati, il politico che ha guadagnato meno nel 2022 è stato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte mentre quello che ha ottenuto maggiori guadagni è stato Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

Tra le tante cifre da capogiro, poi, spiccano il superstipendio del senatore a vita Renzo Piano e quello di Giulio Tremonti. Per avere una visione a 360° rispetto ai redditi dei parlamentari, tuttavia, bisogna ancora attendere che molte documentazioni di esponenti di Camera e Senato vengano depositate. In particolare, tra le dichiarazioni non ancora pervenute e in ritardo rispetto alla consegna ci sono quelle di politici come Antonio Tajani, Antonio Angelucci e Giulia Bongiorno.

Conte, Renzi, Piano e Tremonti

Intanto, stando alla classifica sinora stilata, l’ex premier Conte occupa l’ultima posizione. La documentazione presentata alla Vigilia di Natale rivela che il reddito complessivo lordo nei 12 mesi del 2022 è pari a 24.359 euro, corrispondente a un netto mensile di quasi 1.400 euro. A questo proposito, tuttavia, bisogna osservare che, lo scorso anno, il leader pentastellato ha percepito l’indennità parlamentare (10.435 euro al mese) solo dal 13 ottobre e, quindi, per meno di tre mesi. Per questo il suo reddito è così basso.

Al top della lista, invece, c’è l’ex premier Renzi, con un reddito di 3 milioni e 217mila euro (+ 600mila euro rispetto al 2021). Il senatore a vita Piano, primo in classifica nel 2022, è sceso a 2 milioni e 901mila euro mentre l’ex ministro dell’Economia Tremonti, oggi tra i membri più illustri di Fratelli d’Italia, ha guadagnato 2 milioni e 594mila euro.

Redditi dei parlamentari nel 2022: maggioranza e opposizione

Se si guarda ai politici della maggioranza, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha dichiarato 900mila euro per il 2022, a fronte dei 935mila euro dichiarati lo scorso anno. Pressoché stabile anche il ministro del Turismo Daniela Santanchéche ha dichiarato 298.638 euro (300.763 lo scorso anno) mentre il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha guadagnato 289.020 euro.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, poi, ha dichiarato 293.531 euro a fronte dei 160.706 dello scorso anno; il ministro della Salute Orazio Schillaci 227.345 euro; il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano 174.630 euro; il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini 99.699 euro.

Per quanto riguarda i leader dell’opposizione, Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana ha guadagnato 104.212 euro; la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein 94.725 euro (a fronte degli 88mila euro dello scorso anno); il leader di Azione Carlo Calenda 85mila euro.