Le opposizioni vogliono l'audizione di Giorgetti dopo la mancata ratifica del MES

La recente mancata ratifica del Mes da parte dell’Italia ha scatenato un’ondata di discussioni e polemiche, evidenziando le divergenze di opinioni tra gli attori politici nazionali ed europei.

La richiesta a Giorgetti

Il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che era a favore dell’approvazione del Mes, tuttavia, ha evidenziato il clima poco favorevole che ha permeato le ultime discussioni in merito. Questa posizione ha suscitato richieste di audizioni urgenti delle opposizioni, che hanno chiesto spiegazioni sul Patto di Stabilità e sul Mes, nonostante Giorgetti abbia annunciato la sua disponibilità a intervenire solo sulla Legge di Bilancio in una prossima seduta della Commissione.

L’influenza delle tensioni politiche e la posizione di Salvini

Le dichiarazioni del Ministro hanno alimentato ulteriori richieste di dimissioni, ma Giorgetti ha ribadito la propria autonomia decisionale. Tuttavia, secondo alcuni analisti, le sue parole potrebbero aver subìto l’influenza delle tensioni politiche tra Giorgia Meloni e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Matteo Salvini ha sostenuto che la bocciatura del Mes è stata una scelta coerente, negando che questa abbia indebolito la posizione di Giorgetti. Ha esaltato la decisione come un atto a tutela dell’Italia, dichiarando che il Mes era uno strumento dannoso e inutile.

Il rammarico di Gentiloni

Paolo Gentiloni, commissario Ue per gli Affari economici e monetari, ha espresso rammarico per il rifiuto italiano, sottolineando l’importanza del rispetto degli accordi internazionali, pur riconoscendo che il Parlamento è sovrano nelle sue decisioni. Gentiloni ha anche approfondito il tema del Patto di Stabilità, affermando che, sebbene non sia il suo ideale, rappresenta comunque un passo avanti. Ha evidenziato che la Germania ha giocato un ruolo determinante nella trattativa, suggerendo la necessità di compromessi per far progredire l’Unione Europea.