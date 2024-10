India, cresce la preoccupazione per il virus Nipah: come si trasmette?

Il virus Nipah è considerato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità uno dei patogeni con maggior potenziale pandemico. Alta la preoccupazione in India, ma come si trasmette?

Il virus Nipah è una zoonosi scoperta per la prima volta nel 1999 in Malesia. Questo virus è trasmesso principalmente da pipistrelli della frutta e maiali, può infettare l’uomo attraverso il contatto con animali infetti o consumando alimenti contaminati da saliva, urina o escrementi di questi esseri viventi. Nonostante in percentuali minori, la trasmissione da persona a persona è possibile.

I sintomi del virus Nipah

Il Nipah ha un periodo di incubazione che varia dai 4 ai 20 giorni e i sintomi iniziali sono febbre, mal di testa, mal di gola e dolori muscolari. Tuttavia, nei casi più gravi può infettare il sistema nervoso centrale, con la possibilità dello sviluppo di encefalite e gravi manifestazioni neurologiche.

Ad oggi, non esiste un trattamento specifico per la malattia.

Il virus Nipah in India

In questi giorni il Governo indiano ha chiuso le scuole e università e ha emanato provvedimenti sanitari come l’obbligo di mascherine, nella regione del Kerala dopo il decesso di un giovane di 24 anni. L’allarme è alto perché nell’epidemia registrata nel 2018 in Kerala, la prima in assoluto in India, 17 delle 18 persone che hanno contratto il virus sono morte.