Negli ultimi giorni l’India è stata colpita da una forte ondata di caldo, che ha causato un elevato numero di vittime.

Ondata di caldo estremo in India

Nell’arco di 24 ore almeno 85 persone sono morte per sospetto stress da calore e problemi correlati. Le regioni maggiormente colpite sono state Odisha, Bihar, Jharkhand, Rajasthan e Uttar, dove le temperature hanno raggiunto livelli senza precedenti. Il maggior numero di vittime è stato segnalato a Odisha, che negli ultimi giorni è stata colpita da un’intensa ondata di calore, esacerbata da un’elevata umidità che ha spinto l’indice a oltre 50°C.

L’intervento del Governo

Il governo statale ha richiesto un’indagine da parte del dipartimento sanitario per fare luce sulle cause della morte di almeno 46 persone. Secondo i funzionari, venerdì sono stati registrati altri decessi nella città di Rourkela, nei distretti di Sundargarh, Sambalpur e Bolangir. Il direttore della sanità pubblica, Nilakantha Mishra, ha dichiarato che, sebbene la causa esatta dei decessi possa essere accertata solo dopo l’esame autoptico, dai primi accertamenti sembra che si siano verificati quando le vittime stavano lavorando all’aria aperta, durante le ore di punta. “I corpi delle persone morte per sospetto colpo di calore saranno inviati per l’autopsia” ha spiegato.

Temperature record

Venerdì in diverse località dello Stato si sono registrate temperature superiori ai 45°C. Sambalpur è stata la più calda con 45,2°C, Jharsuguda ha registrato 44,6°C e Hirakud 44,5°C. I livelli di umidità hanno superato l’80% in diverse zone costiere, secondo i dati forniti dal Dipartimento meteorologico indiano (IMD). Dal momento che l’ente meteorologico prevede il perdurare dell’ondata di calore fino al 3 giugno, il commissario speciale per i soccorsi Satyabrata Sahu ha esortato i residenti, in particolare quelli che vivono nei distretti indivisi di Sambalpur, Sundargarh, Bolangir, Kalahandi e Boudh, a rimanere in casa durante le ore di punta.