Tra meno di un mese arriverà l’estate, ma il tempo non sembra contribuire. Il maltempo continua a tormentare molte regioni e viene spontaneo chiedersi quando arriverà il caldo.

Le previsioni meteo per l’estate: quando arriva il caldo

In queste settimane gran parte dell’Italia è stata nella morsa del maltempo, con grande instabilità, precipitazioni e nubifragi che hanno caratterizzato la seconda metà della primavera. Gli italiani temono che l’estate imminente possa essere rovente. Negli ultimi anni le temperature medie si sono alzate e molti parlano dell’arrivo di un clima quasi tropicale in Italia. In realtà, almeno per il mese di giugno, pare non ci sia il rischio di temperature troppo alte e ondate di caldo, secondo le previsioni.

Quando arriverà l’estate? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il colonnello Mario Giugliacci su Fanpage. Il meteorologo ha precisato che la vera estate, con temperature al di sopra dei 35 gradi, arriverà solo a luglio, mentre per il mese di giugno non ci saranno ondate di caldo, anzi pare che nelle regioni del Centro e del Nord continueranno frequenti temporali e precipitazioni. Secondo Mario Giuliacci l’estate 2024 sarà meno calda delle ultime, almeno nella sua parte iniziale. Il motivo è il ritardo dell’Anticiclone africano, che arriverà prima al Centro Sud, con temperature al di sotto dei 35 gradi, er poi più avanti al Nord. “Prevedo che giugno vada avanti così. A luglio, invece, è probabile che l’anticiclone entri a gambe tese, per cui fino alla fine di agosto vedremo le vere ondate di caldo. È allora che comincerà la vera estate con temperature oltre i 35 gradi” ha dichiarato il colonnello.