Industria: Orlando, 'governo complice disattenzione su speculazione costo energia'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "Dobbiamo ricordare che accanto alla crisi propria di questo settore, quello dell'automotive, il nostro Paese paga l'energia tre o quattro volte più di altri competitor che a livello globale producono le stesse cose". Lo ha detto l'ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali Pd, Andrea Orlando, a margine di un incontro con la stampa con il senatore e Tesoriere del Pd Michele Fina a Lanciano, in provincia di Chieti, nel corso della tappa abruzzese del Viaggio del Partito democratico nelle realtà industriali del Paese.

"Questo tema sta emergendo come una contraddizione evidente, proprio in questi giorni. Abbiamo visto anche un po' di discussione che si è aperta in Confindustria perché una parte delle imprese paga l'energia a costi stratosferici, ma una parte di quelle imprese è quella che ha determinato questi costi. Il Governo è stato complice anche di una disattenzione rispetto a fenomeni di carattere speculativo che hanno consentito di realizzare extraprofitti che ha pagato il tessuto produttivo del nostro paese con una difficoltà ad essere competitivo con chi produce le stesse cose con costi dell'energia molto più bassi", aggiunge.