L’Inghilterra ci ripensa e rientra nel programma Erasmus

Dopo cinque anni di assenza a causa della Brexit, l’Inghilterra rientrerà a far parte del programma Erasmus. L’accordo tra Londra e l’Unione Europea, ufficializzato a dicembre 2025, permetterà agli studenti britannici di partecipare nuovamente agli scambi universitari e ai giovani europei di studiare nel Regno Unito a partire dal 2027, segnando un importante passo nel rafforzamento delle relazioni post-Brexit.

UK ed Erasmus+: Starmer rilancia il legame con l’Europa

Il ritorno del Regno Unito nel programma Erasmus segna un ulteriore passo nel percorso di riavvicinamento all’Europa intrapreso dall’amministrazione laburista di Keir Starmer, senza però prevedere una revisione della Brexit o una nuova adesione all’Unione, al mercato unico o all’unione doganale.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha commentato su X: “Oggi compiamo ulteriori passi avanti nel nostro rinnovato partenariato strategico Ue-Regno Unito. Ripristiniamo Erasmus+ per i nostri giovani, aprendo le porte a nuove esperienze condivise e amicizie durature”.

Il negoziato, sbloccato dopo l’incontro tra Thomas-Symonds e Sefcovic, ha incluso la definizione dei termini finanziari e dei contributi reciproci, garantendo un equilibrio tra costi e benefici. Università e studenti britannici hanno accolto con favore la notizia, così come i Liberal Democratici, definiti “filoeuropei”, che hanno definito l’intesa “un primo passo cruciale verso un rapporto più stretto con l’Europa”.

Il Regno Unito torna a partecipare a #Erasmus. Buona notizia per gli studenti e per l’Europa. pic.twitter.com/vXI2SGyu7Q — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) December 17, 2025

Il governo britannico guidato da Keir Starmer e l’Unione europea hanno ufficialmente sancito il ritorno del Regno Unito nel programma Erasmus, il celebre progetto di scambio studentesco dal quale Londra si era ritirata cinque anni fa in seguito alla Brexit. L’intesa è stata confermata attraverso una dichiarazione congiunta di Maros Sefcovic, commissario europeo al Commercio, e Nick Thomas-Symonds, ministro per l’Ufficio del Gabinetto britannico.

L’accordo, anticipato nei giorni scorsi dai principali media inglesi, permetterà agli studenti del Regno Unito di partecipare nuovamente alle iniziative di Erasmus+ a partire dal gennaio 2027, mentre gli studenti europei, italiani inclusi, potranno trascorrere periodi di studio presso università britanniche.

Come sottolineato nel comunicato congiunto, l’associazione al programma offrirà “significative opportunità nei settori dell’istruzione, della formazione, dello sport e della gioventù per i cittadini del Regno Unito e dell’Unione Europea, in particolare per le giovani generazioni”.