Iniziative per il contrasto alla violenza contro le donne in Regione

La Regione lancia un avviso pubblico per supportare donne e bambini in difficoltà.

Un passo avanti nella lotta contro la violenza

La Giunta regionale, sotto la guida del Presidente Francesco Rocca, ha recentemente approvato una delibera significativa per affrontare il grave problema della violenza contro le donne. Questa iniziativa, proposta dall’assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità, Simona Baldassarre, si concentra sulla realizzazione di manifestazioni e iniziative sociali mirate alla prevenzione e sensibilizzazione riguardo alla violenza domestica. L’obiettivo principale è quello di promuovere l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, favorendo così la loro autonomia personale.

Un avviso pubblico per il supporto alle donne

Il cuore dell’iniziativa è un avviso pubblico rivolto a supermercati, ipermercati e discount alimentari, invitandoli a partecipare attivamente a progetti che possano offrire opportunità lavorative alle donne in difficoltà. Questo approccio non solo mira a garantire un sostegno economico, ma anche a creare un ambiente di lavoro inclusivo e solidale. Le aziende interessate saranno anche chiamate a fornire prodotti di prima necessità per le donne e i bambini assistiti dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio presenti sul territorio regionale.

Il ruolo delle aziende nella costruzione di un Welfare attivo

«Attraverso questa delibera, coinvolgiamo operatori privati come supermercati e discount, che grazie alla loro capillare presenza possono offrire un supporto fondamentale alle donne in difficoltà», ha dichiarato l’assessore Baldassarre. La Regione, infatti, non solo sostiene direttamente le Case Rifugio e i Centri Antiviolenza, ma valuta positivamente anche questa campagna, che si propone di promuovere progetti di inserimento lavorativo e opportunità formative per le donne assistite. Questo approccio mira a costruire un Welfare in cui i cittadini non siano solo beneficiari, ma protagonisti attivi del cambiamento.