Innovazione, Baldassarri (Angi): giovani attenti e pronti a sfida

Milano, 6 giu. (askanews) – “L’innovazione è fondamentale ancora una volta nella seconda edizione dello Young Innovator Business Forum i giovani si dimostrano attenti e pronti alle sfide anche numeriche, perché i numeri come sempre annoiano ma ci danno la dimensione del fenomeno. Per i giovani in prima posizione si conferma come difficoltà verso l’ingresso nel mondo del lavoro, questa richiesta spasmodica da parte delle aziende dell’esperienza, però se gliela chiedono non gliela fanno fare. di contro i giovani si mettono al servizio del paese dicono ‘attenzione cercate di tenerci in Italia’ quindi contro la fuga dei cervelli 8 quasi 9 giovani su 10 sono disposte a rimanere in Italia a patto che ci siano le condizioni competitive per andare verso il futuro insieme. Chiudono poi, raccontandoci quali sono gli ingredienti della torta dell’innovazione, cosa definisce un’azienda innovativa: al primo posto c’è la presenza di investimenti tecnologici e di mente di contenuto proprio nella direzione di uno sviluppo futuro, ma ancora un gruppo dirigenziale giovane e la possibilità di usare questi strumenti tecnologici nella vita aziendale di tutti i giorni”. Così ad Asakanews Roberto Badassari, direttore del comitato scientifico di Angi.