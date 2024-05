Netanyahu sostiene la cantante israeliana in gara a Eurovision

Tel Aviv, 10 mag. (askanews) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sostiene Eden Golan, la candidata all’Eurovision Song Contest del suo Paese. In un video ha detto: hai “già vinto” dopo aver affrontato “un’orribile ondata di antisemitismo”. Il suo brano è dedicato ai morti del 7 ottobre 2023. I commenti arrivano dopo che migliaia di persone hanno manifestato nella città svedese di Malmo per protestare contro la partecipazione di Israele al concorso ed esprimere indignazione per la guerra nella Striscia di Gaza.