Maltempo: Bagnacavallo sotto l’alluvione, “sembra un’esplosione”

Nel territorio ravennate, ciò che rimane delle case distrutte dalla furia del Lamone è solo rovine e desolazione. Nella zona rossa di Traversara a Bagnacavallo, i resti delle abitazioni travolte dalla piena raccontano di un disastro. In mezzo a queste case c’era un giardino che veniva condiviso da due nuclei familiari: in una vivevano Daniele e Piera, mentre nell’altra risiedeva la loro figlia. Oggi quel giardino si è trasformato in una palude e la villetta appare come una finestra aperta sull’acqua del fiume.

La devastazione causata dall’alluvione

La furia del Lamone ha causato una devastazione senza precedenti nella zona rossa di Traversara. Le case sono state completamente distrutte, ridotte a cumuli di macerie. La forza dell’acqua ha trascinato via tutto ciò che ha trovato lungo il suo cammino, lasciando solo distruzione e disperazione.

La storia del giardino condiviso

Il giardino che un tempo era un luogo di gioia e condivisione per due famiglie è ora sommerso dall’acqua. Daniele e Piera, insieme alla loro figlia, avevano creato un’oasi di pace e serenità in quel piccolo spazio verde. Ora, tutto ciò che resta è un triste ricordo di ciò che un tempo era.