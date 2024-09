Inondazione: in Emilia-Romagna, i pompieri hanno condotto più di mille operazioni.

A causa del maltempo in Romagna e parte dell'Emilia, i vigili del fuoco hanno eseguito oltre mille interventi in due giorni, mobilitando più di 250 addetti, tra cui specialisti in diverse aree. L'area ravennate, specialmente tra Bagnacavallo e Lugo, ha registrato l'azione più intensa. Secondo il prefetto di Ravenna, ci sarebbe una sola persona dispersa, diversamente da quanto precedentemente comunicato.

A causa del severo maltempo che ha investito una vasta area della Romagna e parte dell’Emilia, provocando alluvioni, frane e altri danni idrici, i vigili del fuoco hanno eseguito più di mille interventi in soli due giorni. Sono stati mobilitati oltre 250 membri del personale, tra cui squadre con pompe per drenaggio, specialisti in topografia, addetti al soccorso in acqua, subacquei, operatori di droni e piloti di elicottero. L’azione più intensa si è registrata nel territorio ravennate, soprattutto tra Bagnacavallo e Lugo, dove persistono dei problemi. Secondo le parole del prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, durante una conferenza stampa presso la Prefettura, attualmente vi sarebbe soltanto una persona dispersa, contrariamente a quanto precedentemente riferito. Le forze dell’ordine stanno effettuando ulteriori verifiche, la persona sarebbe dispersa in una casa crollata.