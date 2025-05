Insegnanti accusati di abusi sessuali su studentesse

Quattro insegnanti coinvolti in un'inchiesta per molestie sessuali su minori.

Un caso di violenza in ambito scolastico

Un’inquietante vicenda ha scosso la comunità di Civitavecchia, dove quattro insegnanti sono stati accusati di violenza sessuale su minori. Le indagini, avviate dopo la denuncia di una studentessa, hanno rivelato un sistema di abusi perpetrato sotto le mentite spoglie di attività didattiche.

Le accuse, che coinvolgono un docente di matematica e vicepreside, hanno portato a misure cautelari, tra cui arresti domiciliari e obbligo di dimora per i coinvolti.

Le testimonianze delle vittime

La denuncia è emersa a gennaio 2025, quando una giovane allieva ha raccontato di molestie subite da un professore durante un’attività scolastica. “Il prof mi ha bendato e poi sono iniziate le molestie”, ha dichiarato la studentessa, le cui parole sono state confermate da altre sei ragazze che hanno vissuto esperienze simili. Le indagini hanno rivelato che il docente aveva abusato della sua posizione di potere per avvicinare le studentesse e coinvolgerle in giochi inappropriati, presentati come forme di formazione didattica.

Un sistema di comportamenti inaccettabili

Le indagini hanno messo in luce un quadro allarmante, in cui il docente accusato si era improvvisato istruttore di arti marziali, approfittando della situazione per palpeggiare le studentesse. Inoltre, sono emerse condotte omissive da parte di altri tre insegnanti, che non hanno intervenuto durante episodi di violenza sessuale avvenuti durante una gita scolastica. Le testimonianze raccolte hanno evidenziato un clima di minimizzazione da parte del corpo docente, che ha cercato di giustificare le azioni del collega come semplici giochi.

Il ruolo delle istituzioni e la risposta della comunità

La vicenda ha sollevato interrogativi sulla responsabilità delle istituzioni scolastiche e sulla necessità di garantire un ambiente sicuro per gli studenti. Il provveditorato ha confermato che il docente era già stato sospeso e allontanato dalle aule, ma la comunità si interroga su come sia stato possibile che tali abusi siano avvenuti per un periodo così lungo senza interventi adeguati. Le indagini continuano, e la speranza è che la verità emerga e che le vittime ricevano giustizia.