Inter accolta da Papa Leone dopo lo scudetto: "Sarà un momento speciale"

Inter accolta da Papa Leone dopo lo scudetto: "Sarà un momento speciale"

(Adnkronos) - L'Inter campione d'Italia sarà ricevuta dal Papa sabato 9 maggio. A dare l'annuncio ufficiale è stato il club nerazzurro, con una nota sul proprio sito web a proposito dell'incontro con Papa Leone XIV: "Un momento speciale per l'Inter Campione d'Italia: in occasione della trasferta...

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L’Inter campione d’Italia sarà ricevuta dal Papa sabato 9 maggio. A dare l’annuncio ufficiale è stato il club nerazzurro, con una nota sul proprio sito web a proposito dell’incontro con Papa Leone XIV: “Un momento speciale per l’Inter Campione d’Italia: in occasione della trasferta di Roma contro la Lazio la squadra, l’allenatore Cristian Chivu e la dirigenza verranno ricevuti in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano”.

Per i nerazzurri, freschi di scudetto (il 21esimo della storia del club) arriva dunque un altro momento molto importante, proprio pochi giorni prima della finale di Coppa italia del 13 maggio contro la Lazio. L’incontro è in programma sabato 9 maggio alle ore 10: la visita al Santo Padre aprirà la giornata che vedrà l’Inter scendere in campo sempre contro la Lazio, ma in campionato, allo stadio Olimpico alle 18.

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