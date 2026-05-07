Compra un gratta e vinci da 10 euro e vince 2 milioni

Compra un gratta e vinci da 10 euro e vince 2 milioni

(Adnkronos) - Compra un gratta e vinci da 10 euro e vince il premio massimo. E’ accaduto a Veggiano, comune in provincia di Padova. Il fortunato o la fortunata aveva acquistato il tagliando ‘Doppia Sfida Super’. La vincita, registrata presso un punto vendita situato in via Roma 21, si è por...