Ue, Razza (FdI): "Su tabacco riscaldato si adotti approccio scientifico"

(Adnkronos) – Occorre “un approccio scientifico” nel portare avanti la serie di normative e iniziative del Parlamento europeo relative alla salute dei cittadini, tra cui la Direttiva tabacco. Lo dichiara Ruggero Razza, eurodeputato di Fratelli d’Italia (Ecr), a margine del convegno “L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe” organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom, nel corso del quale si è discusso dei dati, della percezione e delle dinamiche del dibattito digitale e della partecipazione sociale.

“Che alcuni prodotti possano fare male alla salute umana non lo deve dire l’Unione europea, lo sanno gli italiani ben più di quanto possa saperlo chi vive al di fuori.

Basta pensare che la dieta mediterranea è patrimonio della nostra cultura e che l’alimentazione è la prima forma primaria di prevenzione”, chiosa l’europarlamentare, ribadendo l’importanza di adottare un approccio scientifico che non tratti sullo stesso piano “situazioni che sono profondamente diverse”.

“Il tabacco tradizionale fa molto male ed è certamente un fattore cancerogeno. Il tabacco riscaldato, e quindi le nuove forme di consumo del tabacco, fanno bene? No, ma fanno meno male rispetto al tabacco tradizionale.

Quindi un approccio scientifico che garantisca le differenze ci vedrà favorevoli. Un approccio ideologico che magari viene utilizzato per penalizzare grandi investimenti che ci sono nel nostro Paese ci vedrà fortemente contrari”, conclude.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)