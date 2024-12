Un servizio innovativo per l’inclusione

Dal 2 dicembre, i pronto soccorso degli ospedali di Trento e Rovereto hanno avviato un servizio di interpretariato a distanza attivo 24 ore su 24. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti per garantire una comunicazione efficace e immediata con le persone con disabilità uditiva, un gruppo spesso trascurato nei contesti di emergenza sanitaria. L’obiettivo è quello di abbattere le barriere comunicative e migliorare l’accesso ai servizi sanitari, un diritto fondamentale per tutti.

Prospettive future per l’interpretariato

Il servizio di interpretariato a distanza non si limiterà ai pronto soccorso di Trento e Rovereto. Nel corso del 2025, è previsto un ampliamento che coinvolgerà tutti i pronto soccorso delle altre strutture ospedaliere della provincia. Inoltre, sulla base delle esigenze future, l’interpretariato potrebbe essere esteso anche ad altre unità operative degli ospedali, rendendo così i servizi sanitari più accessibili a tutti. Questa iniziativa è parte di un progetto più ampio, finanziato dal Fondo per l’inclusione delle persone sorde della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volto a migliorare l’inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva.

Iniziative per abbattere le barriere comunicative

La Provincia autonoma di Trento ha messo in campo una serie di iniziative per sensibilizzare la popolazione riguardo alle difficoltà affrontate dalle persone con disabilità uditiva. Questi progetti non si limitano ai servizi sanitari, ma si estendono anche a musei e spettacoli teatrali, con l’intento di favorire un accesso equo e inclusivo a tutte le forme di cultura e intrattenimento. I risultati di questa prima sperimentazione nei pronto soccorso saranno fondamentali per affinare il servizio e valutare la sua estensione ad altri ospedali del territorio.

La comunicazione in situazioni di emergenza

In situazioni di emergenza, la rapidità e la chiarezza nella comunicazione possono fare la differenza tra la vita e la morte. È per questo motivo che i responsabili del servizio sottolineano l’importanza di garantire una comunicazione efficace anche con le persone con disabilità uditiva. L’interpretariato a distanza offre una soluzione pratica e immediata, permettendo ai pazienti di esprimere le proprie esigenze e comprendere le informazioni cruciali fornite dal personale medico. Questo approccio non solo migliora l’esperienza del paziente, ma contribuisce anche a un sistema sanitario più inclusivo e attento alle diverse necessità della popolazione.