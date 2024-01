Home > Video > Intervista OFF CAMERA con Mark The Hammer Intervista OFF CAMERA con Mark The Hammer

“Quando ti sei accorto che da Marco Arata stavi diventando Mark The Hammer?”, un video OFF CAMERA con Mark The Hammer, musicista e YouTuber che ha cominciato a investire sul web dai suoi inizi per diventare un musicista di professione. Quando nessuno ancora ci credeva ha investito nella sua passione nonostante sia un mestiere in cui “non si stacca mai” e il tempo gli ha dato ragione!