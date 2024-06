L’Accordo tra i Grandi Gruppi Politici Europei

I tre grandi gruppi politici europei, il Partito Popolare Europeo (PPE), i socialisti di S&D, e i liberali di Renew, hanno raggiunto un accordo sulle nomine chiave per guidare l’Unione Europea nei prossimi anni. Questo accordo determina le principali posizioni di leadership all’interno delle istituzioni europee.

Le Nomine Chiave

Una delle nomine più rilevanti riguarda la presidenza del Consiglio europeo. L’ex premier socialista portoghese, Antonio Costa, è stato scelto per sostituire il liberale Charles Michel. Questa scelta rappresenta un cambiamento significativo nella leadership del Consiglio europeo.

Ursula von der Leyen, attuale presidente della Commissione Europea, è stata confermata per un secondo mandato. La sua riconferma, supportata dal PPE, segna la continuità nelle politiche della Commissione e la prosecuzione del suo lavoro iniziato nel 2019.

La premier estone Kaja Kallas, del gruppo liberale, è stata nominata Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune, sostituendo il socialista Josep Borrell. Kallas, con la sua esperienza e visione, è chiamata a guidare la politica estera dell’Ue in un periodo di sfide globali complesse.

L’Italia e le Trattative

Il Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei (ECR), di cui fa parte Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, è rimasto fuori dal tavolo delle trattative. Questo ha portato la premier Meloni ad aprire negoziati separati per assicurare un ruolo di rilievo all’Italia. Giorgia Meloni sta puntando sul ministro per gli affari europei, Raffaele Fitto, per un ruolo da commissario di peso. La sua nomina potrebbe rappresentare una voce importante per l’Italia all’interno della Commissione Europea. La premier Meloni terrà una relazione sulle nomine davanti al Parlamento il 26 giugno, illustrando la strategia italiana.