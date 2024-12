Inverno e cura della pelle: la skincare che combatte il freddo

In inverno è importante prendersi cura della propria pelle. Vediamo come farlo nel modo giusto.

Durante l’inverno è fondamentale proteggere la pelle dalle temperature basse, la pioggia, il freddo, il vento e dall’aria secca che si forma negli ambienti chiusi a causa del riscaldamento accesso, che priva la pelle della sua umidità naturale. Scopriamo insieme come adattare all’inverno la propria skincare per combattere il freddo e non solo.

Inverno e cura della pelle

Prendersi cura della propria pelle in inverno è fondamentale non solo a causa delle cattive condizioni meteorologiche, ma anche a causa delle lunghe docce calde e dell’aria secca che si forma nelle nostre case e in tutti gli ambienti chiusi, a causa del riscaldamento accesso, che assorbe tutta l’umidità della pelle.

Rinnovare, migliorare o adattare la propria skincare alla stagione invernale è fondamentale per prevenire i sintomi causati dallo stress, sia interno che esterno, sulla pelle. Questi sintomi includono secchezza, desquamazione, rossore, sfaldatura, pelle morta visibile sullo strato superficiale e, in alcune persone, anche eccessiva sensibilità. Una corretta skincare invernale contribuisce a mantenere la pelle sana e in salute il più a lungo possibile.

Inverno e cura della pelle: consigli

Per affrontare al meglio la stagione invernale e gestire lo stress interno ed esterno in modo ottimale non serve solo detergere e idratare la pelle con creme, lozioni e oli naturali, sia di notte che di giorno, ma è importante adottare anche alcuni accorgimenti che, in combinazione con i prodotti naturali, dedicati alla cura della pelle, contribuiranno ad un’idratazione persistente per tutta la giornata.

Durante la stagione invernale non c’è niente di meglio di una doccia o di un bel bagno caldi, così come non c’è niente di meglio che starsene rintanati in casa con il riscaldamento accesso. Ricordate però che queste due condizioni seccano l’aria interna e privano la pelle della sua umidità naturale. Quindi, sì alle docce calde e al riscaldamento accesso, ma mantenete sempre dei livelli bassi.

Mangiate sano e bevete almeno due litri di acqua al giorno.

L’alimentazione aiuterà l’organismo ad assimilare tutti quei nutrienti che sono essenziali al suo corretto funzionamento e alla salute della pelle, l’acqua aiuterà a mantenere elevati i livelli di idratazione di tutto l’organismo.

Applicate sempre, prima di uscire, una protezione solare. Le radiazioni ultraviolette sono un pericolo per la salute della pelle non solo durante l’estate, ma anche durante l’inverno ed ignorare questa realtà non servirà a mantenere la pelle sana e in salute a lungo.

Infine, per contrastare la secchezza che il riscaldamento acceso provoca in casa, provate ad usare un deumidificatore così da aumentare i livelli di umidità nell’aria.

Prendersi cura della propria pelle in inverno vuol dire aiutare la propria pelle ad essere e a restare luminosa, idratata e morbida anche in condizioni meteorologiche impossibili e aria eccessivamente secca in casa.

Questa crema rassodante e idratante, con acido ialuronico, è adatta sia alla cura della pelle del viso che alla cura delle pelle del collo, dato che non è solo il viso ad essere sottoposto allo stress interno ed esterno della stagione invernale, ma anche il collo. Il suo utilizzo regolare non solo manterrà la pelle più sana e idratata, ma anche più luminosa, elastica e giovane grazie alla vitamina C, che ha proprietà anti-invecchiamento.

Questo siero aiuta a trattare sia la pelle del viso e del collo che il contorno occhi. A base di acido ialuronico, vitamina C ed E e Niacinamide, il siero protegge la pelle dalle aggressioni interne ed esterne tipiche della stagione invernale, riduce il rossore, la secchezza e la desquamazione, migliora la sensibilità della pelle, contribuisce ad uno stato di idratazione prolungato e, in generale, aiuta la pelle a restare morbida, tonica, elastica, luminosa e più giovane.

Un siero viso rimpolpante e idratante per curare, nutrire e proteggere la pelle sia dalle aggressioni invernali interne che esterne. Se applicato regolarmente, tutti i giorni, aiuterà a prevenire la secchezza, il rossore, la desquamazione e ogni altro danno che la pelle può subire a causa delle aggressioni tipiche della stagione invernale.